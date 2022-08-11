Представник МЗС підкреслив, що російські агресори здійснюють геноцид проти українського народу, а від наслідків агресії страждає весь світ.

Проведення так званих "референдумів" на тимчасово окупованих територіях України унеможливить відновлення переговорного процесу з Москвою.

Як повідомляє прес-служба МЗС, про це заявив спецпредставник України з питань Близького Сходу та Африки Максим Субх під час надзвичайної сесії Ради Ліги арабських держав.

Він підкреслив, що російські агресори здійснюють геноцид проти українського народу, а від наслідків агресії страждає весь світ, загострюються кризові явища, що загрожує політичній стабільності окремих країн.

За словами дипломата, Росія використовує питання продовольчої безпеки як знаряддя тиску на міжнародну спільноту, а Україна є надійним партнером у розв'язанні продовольчих проблем.

Війна в Україні:

Росіяни планують провести "референдуми" на тимчасово захоплених територіях півдня до кінця вересня. Найчастіше згадується середина місяця.

При цьому в офісі президента заявили, що агресору не вдасться втримати регіони, де планується проведення псевдореференедумів. Однак окупанти продовжують збирати особисті дані.

Вони роздають пенсіонерам по 20 тисяч рублів, а натомість вимагають персональну інформацію. Інших громадян теж намагаються "купити", але за більш скромну суму.

7 серпня президент України Володимир Зеленський заявив про те, що в разі проведення "референдумів" переговори з Україною для РФ будуть закриті.

11 серпня 2022 року заступник міністра оборони України Ганна Маляр заявила про те, що окупанти планують під час "референдуму" ходити по домівках і збирати голоси.

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