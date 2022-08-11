Проведення так званих "референдумів" на тимчасово окупованих територіях України унеможливить відновлення переговорного процесу з Москвою.
Як повідомляє прес-служба МЗС, про це заявив спецпредставник України з питань Близького Сходу та Африки Максим Субх під час надзвичайної сесії Ради Ліги арабських держав.
Він підкреслив, що російські агресори здійснюють геноцид проти українського народу, а від наслідків агресії страждає весь світ, загострюються кризові явища, що загрожує політичній стабільності окремих країн.
За словами дипломата, Росія використовує питання продовольчої безпеки як знаряддя тиску на міжнародну спільноту, а Україна є надійним партнером у розв'язанні продовольчих проблем.
Війна в Україні:
Росіяни планують провести "референдуми" на тимчасово захоплених територіях півдня до кінця вересня. Найчастіше згадується середина місяця.
При цьому в офісі президента заявили, що агресору не вдасться втримати регіони, де планується проведення псевдореференедумів. Однак окупанти продовжують збирати особисті дані.
Вони роздають пенсіонерам по 20 тисяч рублів, а натомість вимагають персональну інформацію. Інших громадян теж намагаються "купити", але за більш скромну суму.
7 серпня президент України Володимир Зеленський заявив про те, що в разі проведення "референдумів" переговори з Україною для РФ будуть закриті.
11 серпня 2022 року заступник міністра оборони України Ганна Маляр заявила про те, що окупанти планують під час "референдуму" ходити по домівках і збирати голоси.
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