Як зазначають аналітики, реалії на полі бою говорять про протилежне.

Російський диктатор Володимир Путін 17 грудня заявив, що російські війська можуть прискорити темпи наступу на фронті в Україні, однак, як наголошують аналітики Інституту вивчення війни (ISW), реалії на полі бою свідчать про протилежне.

Так, міністр оборони РФ Андрій Бєлоусов використав захоплення Росією малих і середніх населених пунктів для підтримки неправдивих тверджень Росії про те, що російські війська можуть швидко захопити значно більші населені пункти українського "поясу фортець".

Водночас, зазначають в ISW, російські війська часто витрачали місяці на спроби захоплення цих невеликих населених пунктів. При цьому міста у поясі фортець України значно більші за ті населені пункти, на які посилався Білоусов.

Відео дня

Також Бєлоусов виклав низку технологічних і тактичних адаптацій, які російські війська внесли на поле бою за останній рік, включно з розширеним використанням безпілотників для розвідувальних і вогневих завдань, опорою на всюдиходи (квадроцикли) та мотоцикли для швидкого переміщення в "зоні ураження" в умовах дії безпілотників, а також розширеним використанням окопних систем радіоелектронної боротьби (РЕБ).

Багато з цих російських адаптацій фактично демонструють, як російські військові оптимізували себе для позиційної війни в Україні, а не готуються до відновлення швидкої механізованої боротьби в Україні, зазначають аналітики:

"Заяви Бєлоусова також показують, що Міністерство оборони Росії не очікує швидкої зміни характеру війни, а скоріше готується до продовження позиційної війни і повільного, виснажливого наступу. Російські війська розробили мінімально достатню оперативну техніку, яка дає змогу домагатися дуже повільних оперативних успіхів, але цей підхід неефективний для маневреної війни в широкому масштабі та не дасть змоги російським військам швидко зруйнувати українську оборону в короткостроковій і середньостроковій перспективі".

Ситуація на фронті

Як пише The Economist, успішна операція ЗСУ в Куп'янську стала важливим позитивним моментом в обороні України, проте загалом перспективи на фронті не райдужні.

Так, за даними DeepState, армія РФ має просування поблизу сіл Званівка і Рівне та в місті Покровську Донецької області.

Тим часом, цими вихідними в Маямі очікується зустріч американських і російських урядовців для переговорів щодо припинення війни між Києвом і Москвою. адміністрація США представить російським урядовцям результати останнього раунду переговорів у Берліні щодо мирного плану і спробує переконати російський уряд погодитися з оновленою пропозицією про припинення війни.

Вас також можуть зацікавити новини: