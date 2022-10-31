Річ у тім, що пілоти з приватних військових компаній не можуть якісно виконувати завдання.

На фоні значних втрат на території України російське воєнно-політичне керівництво шукає способи поповнення окупаційних військ за рахунок приватних військових компаній. Найманих бойовиків намагаються залучити до підсилення авіаційної складової, але успіхів це не приносить.

Про це йдеться у вечірньому зведенні Генштабу ЗСУ.

За даними ГШ, в РФ прийняли рішення вивести контингент приватних військових компаній з Республіки Малі. Крім того, російські військові найманці намагаються створити авіаційну складову, що може бути застосована в Україні.

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"Проте, ефективність та навченість льотчиків, які використовують різні модифікації Мі-8, не дозволяє виконувати завдання за призначенням. Крім того, на мотивацію льотного складу негативно впливають значно знижені, у порівнянні з Сирією, виплати", - йдеться у повідомленні.

Найманці на війні проти України

Росія активно використовує найманців у війні проти України. Здебільшого це "вагнерівці".

Через значні втрати, "вагнерівці" почали вербувати до себе ув'язнених.

У вересні в мережі з'явилося відео, на якому Євген Пригожин особисто агітував "зеків" в одній з колоній суворого режиму. Тоді він заявив, що воювати підуть "або ПВК і зеки, або ваші діти".

Пізніше російські ЗМІ розкрили, що Пригожин завербував більше тисячі в'язнів, а також маніяка-канібала, який відбував покарання в одній з в'язниць у російському місті Саратов.

25 жовтня з'явилася інформація, що у "Вагнер" беруть ув'язнених, які страждають ВІЛ і гепатит C.

28 жовтня стало відомо, що бійці українського спецпідрозділу "Хорт" під час бойового завдання ліквідували заступника начальника штабу найманців ПВК "Вагнер".

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