На Волинському та Поліському напрямках змін в стані та діяльності підрозділів збройних сил Білорусі не відзначено.

Ворог утримує окремі підрозділи військових у прикордонних районах Брянської та Курської областей.

Про це на сторінці у Facebook повідомляє Генштаб ЗСУ.

"На Волинському та Поліському напрямках змін в стані та діяльності підрозділів збройних сил Білорусі не відзначено. На Сіверському напрямку ознак створення наступального угруповання противника не виявлено. З метою демонстрації присутності та сковування дій підрозділів Сил оборони, ворог утримує окремі підрозділи Західного військового округу у прикордонних районах Брянської та Курської областей", - йдеться у повідомленні.

Противник здійснював артилерійські обстріли та завдавав авіаційних ударів вертольотами армійської авіації в районах населених пунктів Вовківка, Миропілля, Кіндратівка та Есмань Сумської області.

Як повідомляв УНІАН, 2 липня стало відомо, що Суми продовжують суттєво підвищувати оборонозданість міста, для чого серед іншого встановлюються захисні споруди. За словами мера Олександра Лисенка, усі зусилля міської влади направлені на те, щоб Суми були захищені на випадок повторної спроби росіян захопити його.

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