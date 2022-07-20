Президент закликав не зупиняти санкційного тиску і допомогти Україні зброєю.

Президент Володимир Зеленський заявив, що Росія випробовує на Україні все те, що може застосувати й проти інших країн Європи. Він закликав не зупиняти санкційного тиску і допомогти Україні зброєю.

Про це президент заявив під час відеозвернення.

"Коли ми звертаємося до наших партнерів з тим чи іншим проханням, з тією чи іншою порадою чи вимогою, це базується на досвіді України – на тому, що ми вже пережили. Росія випробовує на Україні все те, що може бути застосовано й проти інших країн Європи. Почалося з газових воєн, а закінчилося повномасштабним вторгненням, ракетним терором і спаленими містами України", - заявив президент.

Зеленський наголосив, щоб такого не було ні з ким більше, необхідно якомога швидше забезпечити відчутну спільну перемогу над Росією в Україні.

Як повідомляв УНІАН, Зеленський заявив, що Україна має певні домовленості з міжнародними партнерами стосовно отримання систем протиповітряної оборони, але "потрібна зовсім інша швидкість і масштаб захисту".

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