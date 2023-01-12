Генерал прибув у складі комісії, яка інспектувала військові частини та підрозділи російського компонента регіонального угруповання військ.

У Білорусь прибув головнокомандувач сухопутними військами РФ Олег Салюков.

Як повідомили у Міністерстві оборони Білорусі, Салюков прибув як голова комісії Міноборони Росії. Комісія проінспектувала військові частини та підрозділи російського компонента регіонального угруповання військ, які перебувають на полігонах білоруських збройних сил.

"Під час роботи перевірено якість занять з бойового злагодження та надано оцінку їхньої готовності виконати завдання щодо призначення на користь військової безпеки Союзної держави", – повідомляє прес-служба МО РБ.

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Загроза з боку Білорусі

На території Білорусі постійно відбуваються спільні з Росією військові навчання. На 16 січня анонсовані чергові навчання - для авіаційної компоненти. Військовий експерт Олег Жданов вважає, що цими навчаннями Росія прагне тримати Україну, а також Польщу і країни Балтії, у напрузі та відволікати наших військових на північний кордон.

Тим часом, Москва продовжує насичувати Білорусь особовим складом і озброєнням. Зокрема, 9 січня Росія перекинула до Білорусі ще один ешелон із технікою та військовими ЗС РФ.

Експерт з економічних та політичних питань Георгій Біркадзе заявив, що російські спецслужби сформували в Білорусі "охоронне підприємство" для того, щоб влаштовувати провокації під виглядом ЗСУ. Так вони хочуть втягнути Білорусь у війну проти України.

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