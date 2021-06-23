Щоб "зупинити" британців, росіяни направили бомбардувальник.

Росіяни заявили про відкриття вогню по військовому кораблю Великої Британії поблизу кордонуз окупованим РФ Кримом.

Інформація з’явилась у російських ЗМІ.

Прикордонні вартові кораблі Росії відкрили попереджувальну стрільбу по британському есмінцю «Defender», який начебто порушив «кордони Росії», пропливаючи біля берегів Криму. Невдовзі ЗМІ додали, що есмінець начебто на 3 км зайшов у «територіальні води Росії».

ТАСС уточнює, що вогонь відкрили о 12:06 та 12:08. У Міноборони РФ стверджують, що екіпаж попередили про застосування зброї у випадку «порушення державного кордону РФ».

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Росіяни направили російський бомбардувальник Су-24М – о 12:19 він кинув чотири осколково-фугасні бомби для зупинки «порушення російського державного кордону у Чорному морі».

У зв’язку з інцидентом Міноборони РФ викликало військового аташе Британії.

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Британський HMS Defender брав участь у кількох операціях на Ближньому Сході, зокрема у складі протиповітряної оборони Військово-повітряних сил США під час операції проти ІДІЛ у 2014 році.

28 червня у Чорному морі повинні розпочатися спільні українсько-американські військові навчання Sea Breeze. У Міноборони України заявили раніше, що вони стануть найбільшими з 1997 року з участю 31 країни.

Напередодні Москва закликала Вашингтон відмовитися від навчань у Чорному морі, бо вони начебто «заохочують мілітаристські настрої у Києві».

Росія окупувала український Крим у 2014 році, провівши на півострові фіктивний референдум про начебто приєднання до РФ.

Відтоді росіяни перекинули на окуповану територію військову техніку й військових та повсякчас блокують судноплавство у Чорному морі. Країни світу не визнають Крим за Росією.

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Автор: Яна Ставська