За інформацією, в автівці на той момент перебували так звані "мер" і його "заступник".

В окупованому Біловодську, що на Луганщині, українські партизани обстріляли автівку з так званою місцевою "владою".

Про це повідомив очільник Луганської ОВА Сергій Гайдай.

За інформацією, в автівці на той момент перебували так звані "мер" і його "заступник". Обоє поранені.

Інша інформація про подію поки не розголошується.

Раніше у Херсоні партизани підірвали авто з колаборантами

27 липня у розвідці повідомили про підрив автомобіля колаборантів у захопленому росіянами Херсоні, у якому перебувало двоє співробітників "поліції".

Пізніше момент вибуху автомобіля потрапив на відео. Зазначається, що це справа рук руху спротиву.

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