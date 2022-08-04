В окупованому Біловодську, що на Луганщині, українські партизани обстріляли автівку з так званою місцевою "владою".
Про це повідомив очільник Луганської ОВА Сергій Гайдай.
За інформацією, в автівці на той момент перебували так звані "мер" і його "заступник". Обоє поранені.
Інша інформація про подію поки не розголошується.
Раніше у Херсоні партизани підірвали авто з колаборантами
27 липня у розвідці повідомили про підрив автомобіля колаборантів у захопленому росіянами Херсоні, у якому перебувало двоє співробітників "поліції".
Пізніше момент вибуху автомобіля потрапив на відео. Зазначається, що це справа рук руху спротиву.