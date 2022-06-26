Ніч в Донецькій області пройшла під обстрілами по всій лінії фронту.

Російські війська накопичують сили у Слов’янському напрямку, вони не змінюють тактику і спробують повторити сценарій Маріуполя та Сєвєродонецька.

Про це повідомив в ефірі національного телемарафону начальник Донецької ОВА Павло Кириленко, передає "Укрінформ".

"Спостерігаємо накопичення живої сили, важкої броньованої техніки і артилерії на Слов’янському напрямку. Ворог застосовує свою тактику і намагається посунутися ближче до лінії нашої оборони для того, щоб окрім ракет, літаків, які вони системно використовують на Донеччині, використовувати ствольну артилерію для обстрілів міста. Тактику росіяни не змінюють, ми бачили, що відбувалося в рідному Маріуполі та в Сєвєродонецьку, тому з Слов’янськом готуємося до будь-якого сценарію. Але те, що ми зробили на Донеччині, воно з тактичної точки зору та нашої оборонної стратегії робить все можливе, щоб не дати ворогові використати таку тактику, але він все одно буде її застосовувати. Ми готові і будемо стояти стільки, скільки потрібно", - сказав Кириленко.

Також він поінформував, що ніч в Донецькій області пройшла під обстрілами по всій лінії фронту. Відбувалися обстріли Курахового, ракетний удар по Констянтинівці. Наразі там розбирають завали, на щастя, потерпілих там немає. Просто зараз проходять обстріли Авдіївки, повідомив голова ОВА.

"А взагалі вся лінія - під постійними обстрілами. На жаль, ми до цього вже звикли. Цивільна інфраструктура руйнується повністю ворогом, втім наші мужні захисники тримають оборону і ворог в жодному напрямку не просунувся", - додав Кириленко.

Як відомо, на Слов’янському напрямку загарбники намагаються створити умови для відновлення наступу на місто Слов’янськ, ведуть штурмові дії.

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