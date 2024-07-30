Завести в Азово-Чорноморський регіон інший російський пором - цілком реально.

Речник Військово-Морських сил ЗС України Дмитро Плетенчук розповів, що відбувається у морській акваторії, де РФ тримає три субмарини та намагається розв'язувати логістичне питання після ураження порома "Славянин".

За інформацією речника, у Чорному морі з 29 липня залишаються три підводні човни – носії ракет "Калібр", загальний залп яких може сягати 12 одиниць.

"Це більше схоже на навчання особового складу, але, проте такі навчання періодично завершується практичними стрільбами. Тому завжди слід очікувати небезпеку від цих одиниць та ми, відповідно, її очікуємо", - сказав Плетенчук в ефірі телемарафону.

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Він додав, що в Азовському морі кораблі РФ відсутні – вони залишили акваторію після ураження Силами оборони порома "Славянин", який забезпечував військову логістику окупантів на півдні України. Речник розповів, що замінити цей пором противнику наразі немає чим, тому що фактично це була остання така їхня одиниця в Азово-Чорноморському регіоні.

Військовий припустив, що загарбники можуть спробувати завести у названу акваторію аналогічний плавзасіб, навіть з Європи, через Середземномор’я. Як пояснив Плетенчук, це можливо, тому що пором - не військова одиниця, її можуть пропустити навіть через Босфор, який наразі закритий для бойових кораблів.

"Але поки ще такої інформації немає", - додав речник.

На його думку, в окупантів ще залишаються відповідні запаси, які було завезено на певну територію до ураження "Словянина", також, ймовірно, вони намагатимуться збільшувати навантаження на Керченський міст.

Також представник ВМС ЗСУ прокоментував те, що у минулі вихідні під час святкування дня російського флоту у Каспійську були помічені два малі ракетні катери "Амур" та "Туча" проєкту "Каракурт" зі складу Чорноморського флоту РФ. Ворог перекинув їх до Каспійського моря на початку травня.

"Вони можуть мати до 8 ракет на борту. Саме цього проєкту "Циклон" та "Аскольд", які були уражені Силами оборони у Криму. Ця серія з п’яти одиниць, які будувалися для ЧФ РФ. П’ята одиниця ще на стапелях", - розповів Плетенчук.

Він додав, що вказані ракетні катери ще не пройшли відповідних випробувань та не зробили жодного пострілу.

Водночас Плетенчук нагадав, що у РФ є ще три флоти – Північний, Балтійський, Тихоокеанський та Каспійська флотилія.

"Але це - інші театри, та там інше протистояння. Теоретично певні кораблі звідти можуть зайти (у Чорне море – УНІАН), використовуючи внутрішні води РФ, але в тому немає сенсу для них…", - розповів представник ВМС ЗСУ.

Він також розповів, що у Чорному морі залишається мінна небезпека, та військові моряки постійно проводять відповідні заходи.

"Морський коридор працює, ми наближаємось до відмітки 60 млн тонн що перевантажені цим коридором. Зазвичай, це українське зерно, агропродукція", - сказав речник.

Водночас РФ продовжує порушувати Міжнародну конвенцію з охорони людського життя на морі 1974 року (SOLAS), вимикаючи системи автоматичної ідентифікації (AIS). Зокрема, за останню добу в інтересах Росії прохід Керченською протокою здійснили до Чорного моря – 10 суден, з них 3 продовжили рух у напрямку протоки Босфор; до Азовського моря – 8 суден, з них 4 рухались з протоки Босфор.

Плетенчук уточнив, що AIS вимикають дві категорії суден. Іноземні, які дозволяють собі порушувати міжнародне право – певні одиниці що заходять до окупованих портів на Азові та у Криму. Одне з таких було нещодавно затримано Україною на Дунаї.

Решта суден – ті, які росіяни використовують для внутрішнього транзиту – вивозять зерно, метал з окупованих портів Маріуполя та Бердянська й перекидають у свої внутрішні порти, а згодом продають як власну продукцію.

Обстановка в Чорному морі

29 липня російські загарбники вивели у Чорне море відразу три субмарини, які є носіями крилатих ракет "Калібр". Як повідомив речник Військово-Морських сил ЗС України Дмитро Плетенчук, таке сталося вперше - фактично, це всі такі одиниці наявні в Азово-Чорноморському регіоні. Така практика застосування раніше не впроваджувалася.

За словами речника, у Чорному морі ворог фактично звів присутність своїх бойових одиниць, які реально час від часу перебувають в акваторії, здебільшого саме підводними човнами. Також іноді на зовнішній рейд у Новоросійську (РФ) приблизно на годину виходять фрегати "Адмірал Макаров" чи "Адмірал Ессен", щоб "відстрілятися" та швидко повертаються на базу.

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