Лідери підтвердили свою незмінну підтримку зусиль України щодо захисту від російської агресії.

Президент США Джо Байден поговорив з президентом Франції Еммануелем Макроном, канцлером Німеччини Олафом Шольцем і прем'єр-міністром Великобританії Борисом Джонсоном. Вони обговорили ситуацію на Запорізькій атомній електростанції.

Про це повідомляється на сайті Білого дому.

Так, лідери обговорили ситуацію на Запорізькій атомній електростанції. В тому числі вони погодилися щодо необхідності уникати військових дій поблизу станції і важливості візиту МАГАТЕ в найкоротші терміни для з'ясування стану систем безпеки.

"Крім того, вони обговорили поточні переговори щодо ядерної програми Ірану, необхідність посилення підтримки партнерів у близькосхідному регіоні та спільні зусилля щодо стримування та стримування дестабілізуючої регіональної діяльності Ірану", - додали у Білому домі.

Ситуація на ЗАЕС: що відомо

Як повідомляв УНІАН, 11 серпня президент Володимир Зеленський заявив, що є впевненість у тому, що траєкторія крилатих ракет, якими Росія обстрілює територію України, не випадково пролягає над українськими АЕС. За словами глави держави, Росія може спровокувати найбільшу в історії радіаційну аварію на ЗАЕС.

У серпні російські загарбники кілька разів обстріляли окуповану ними Запорізьку АЕС. Також окупанти зробили на ЗАЕС військовий склад та ховають важку артилерію між атомними блоками.

Окрім цього, російська сторона заявила, що станція замінована і може бути підірвана.

18 серпня у Головному управління розвідки Міністерства оборони України заявили про високу ймовірність вчинення окупантами масштабного теракту на Запорізькій атомній електростанції.