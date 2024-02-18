Росія може зробити тимчасову паузу в використанні тактичної авіації після того, як ЗСУ знищили три російські літаки, які скидали ворожі керовані авіаційні бомби.
Про це повідомила начальниця Об’єднаного координаційного пресцентру Сил оборони півдня України Наталія Гуменюк в ефірі телемарафону.
"Я вважаю, що якийсь час ми будемо спостерігати певну паузу у використанні тактичної авіації. Вони (росіяни – УНІАН) будуть перерозраховувати нові рубежі пусків для урахування того, звідки можуть бути уражені їх літальні апарати", – сказала Гуменюк.
За її словами, попри це, росіяни все ж таки не припинять бомбардувань, тому що вони очевидно відчувають перевагу в повітрі.
Гуменюк також відмітила, що до тих пір поки в Україні не буде винищувачів сучасного типу, Росія буде продовжувати тиснути авіацією.
Втрати Росії у війні проти України
17 лютого повідомлялося, що українські воїни збили три російські літаки - два винищувачі-бомбардувальники Су-34 і один винищувач Су-35. Інцидент стався на Східному напрямку фронту.
Вранці неділі, 18 лютого, українські захисники близько 6 ранку збили ще один винищувач-бомбардувальник Су-34.