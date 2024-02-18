Втім, росіяни не припинять бомбардувань, оскільки відчувають перевагу в повітрі.

Росія може зробити тимчасову паузу в використанні тактичної авіації після того, як ЗСУ знищили три російські літаки, які скидали ворожі керовані авіаційні бомби.

Про це повідомила начальниця Об’єднаного координаційного пресцентру Сил оборони півдня України Наталія Гуменюк в ефірі телемарафону.

"Я вважаю, що якийсь час ми будемо спостерігати певну паузу у використанні тактичної авіації. Вони (росіяни – УНІАН) будуть перерозраховувати нові рубежі пусків для урахування того, звідки можуть бути уражені їх літальні апарати", – сказала Гуменюк.

За її словами, попри це, росіяни все ж таки не припинять бомбардувань, тому що вони очевидно відчувають перевагу в повітрі.

Гуменюк також відмітила, що до тих пір поки в Україні не буде винищувачів сучасного типу, Росія буде продовжувати тиснути авіацією.

Втрати Росії у війні проти України

17 лютого повідомлялося, що українські воїни збили три російські літаки - два винищувачі-бомбардувальники Су-34 і один винищувач Су-35. Інцидент стався на Східному напрямку фронту.

Вранці неділі, 18 лютого, українські захисники близько 6 ранку збили ще один винищувач-бомбардувальник Су-34.

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