Після ракетних ударів з території РФ є загроза виникнення пожежі.

У селах поблизу Прилук на Чернігівщині через ракетні удари оголошена евакуація.

Про це УНІАН повідомив директор департаменту цивільного захисту та оборонної роботи Чернігівської ОВА Сергій Болдирев.

За його інформацією, мають намір евакуювати жителів сіл поблизу Прилук – Заїзд, Петрівське, Тихе та Сухоставець.

Внаслідок ракетних ударів є загроза виникнення і поширення великої пожежі – сказав Болдирев.

Він уточнив, що в цих населених пунктах до війни проживали до 1400 людей. Зараз – значно менше. Евакуювати мають намір орієнтовно 1000 місцевих жителів.

Росія обстріляла Прилуки: що відомо

Як повідомляв УНІАН, сьогодні о 13:15 ворог завдав ракетного удару по Прилуках Чернігівської області. Зафіксовано "прильоти" 3 ракет. Від початку повномасштабної війни місто обстріляли вперше.

Оперативне командування "Північ" уточнило, що, попередньо, втрат особового складу немає. Інформація уточнюється.

Вас також можуть зацікавити новини: