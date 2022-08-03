Серед полонених - 24 чеченці - найманці набрані і навчені.

В результаті невдалого штурму Соледара російські війська втратили 100 осіб убитими, ще 30 здалися в полон ЗСУ.

Про це повідомляє радник глави МВС Антон Геращенко.

Серед полонених - 24 чеченці - найманці набрані і навчені в широко розрекламованому Кадировим університеті спецназу Росгвардії.

"Гарне вийшло поповнення обмінного фонду і джерело цінної розвідінфомації про те, як обманюють найманців", - йдеться в Telegram.

Війна в Україні: актуальні дані

Російські війська зосередилися на захопленні Донбасу. Ворог безуспішно намагався покращити тактичне положення в напрямку Авдіївки - з втратами відійшов.

На напрямку Відродження – Кодема та Доломітне – Семигір’я українські воїни завдали потужного вогневого ураження та змусили окупантів відійти. Під Бахмутом бої тривають.

Наступи росіян на Краматорському та Харківському напрямках 2 серпня успішно відбиті.

Через низький рівень укомплектованості особовим складом танкового полку резерву, техніка військової частини, що була переміщена на Запорізький напрямок наприкінці травня поточного року, передана для доукомплектування танкових батальйонів, що входять до складу 58 загальновійськової армії Південного військового округу.

В результаті точних ракетних ударів ЗСУ по складах окупантів в Херсонській області Росія почала перекидати на південь додаткові підрозділи і зараз зайняла оборонну позицію.

За словами екс-заступника начальника Генштабу, генерал-лейтенанта Ігоря Романенка, РФ могла змінити план наступу на Україну, намагаючись захопити південні області.

Вас також можуть зацікавити новини: