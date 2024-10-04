Зараз одноразова федеральна виплата за укладення контракту становить 400 тис. рублів.

Росія планує набрати на контракт із Міноборони РФ щонайменше 225 тис. осіб у найближчі три роки, виявили "Важные истории".

За даними журналістів, російська влада заклала на одноразові виплати за укладення контракту з Міноборони 90 млрд рублів - по 30 млрд рублів щорічно. Це зазначено в проєкті видатків федерального бюджету на 2025-2027 роки.

Зазначається, що зараз одноразова федеральна виплата за укладення контракту становить 400 тис. рублів. Президент РФ Путін підняв її до цього рівня 31 липня, раніше вона становила 195 тисяч.

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"Якщо виплата не зміниться, то закладених коштів вистачить, щоб за три роки набрати 225 тис. нових контрактників. Якщо ж за укладення контракту виплачуватимуть 195 тис. рублів, як було раніше, це дасть змогу набрати 461,5 тис. осіб", - зазначає видання.

Стверджується, що тільки за минулий рік контракт із МО РФ уклали 345 тис. осіб. З початку 2023 до середини 2024 року кількість нових контрактників досягла 511 тис. осіб, а запланована в бюджеті сума може збільшитися.

Видання також написало, що Міноборони РФ може завищувати дані про кількість контрактників. До квітня 2024 року контракти уклали 640 тис. осіб, але виплати отримали тільки 426 тис. осіб.

Війна в Україні - ліквідація окупантів

На війні в Україні ліквідували окупанта-батька 14 дітей. Він підписав контракт, коли в регіоні підняли виплату за контракт із Міноборони до мільйона рублів.

У нього 11 дітей від першого шлюбу і троє від другого. Старшій доньці 22 роки, молодшому синові 9 місяців. 11 із його дітей - неповнолітні.

Контракт 44-річний Авраам Мелех уклав у липні 2024 року. На початку липня влада Татарстану підняла одноразову виплату до мільйона рублів, а також провела вербувальний телемарафон, а вже у вересні Мелех був ліквідований.

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