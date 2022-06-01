Є припущення, що він більше не очолює окупаційну російську армію.

Генерал Олександр Дворніков на прізвисько "м'ясник Алеппо" зник з поля зору. Протягом двох минулих тижнів він ніде не з'являвся, через що виникли припущення, що він більше не керує російськими окупаційними військами в Україні.

Відповідною інформацією поділилося видання The New York Times у своєму свіжому матеріалі.

Дворнікова призначили командувачем, щоб поліпшити становище армії РФ і домогтися хоч якогось успіху. Він вступив на посаду приблизно в першій половині квітня. Тоді вже було зрозуміло, що початковий план Росії в Україні провалився.

"Незабаром після свого прибуття генерал Дворніков спробував змусити розрізнені повітряні і сухопутні підрозділи координувати свої атаки, повідомили американські офіційні особи. Але в останні два тижні його не бачили, що змусило деяких чиновників розмірковувати про те, чи залишається він на чолі військових дій", — сказано в матеріалі NYT.

Можливо, Дворнікова потай відсторонили від командування. Хоч генерал і намагався налагодити спільну роботу підрозділів, ніяких стратегічних успіхів він не домігся. У тій же статті NYT відзначили, що Дворніков не змінив характер російської армії, який багато в чому успадковує радянську військову доктрину.

А в середині травня стало відомо про участь Путіна в командуванні військами РФ в Україні. За даними The Guardian, президент приймав тактичні рішення на рівні полковника або бригадного генерала. Можливо, він повністю взяв контроль над армією.

Війна Російської Федерації проти України

24 лютого РФ вторглася в незалежну Україну і влаштувала в країні справжній колапс. Окупанти не тільки захоплюють військові частини, аеропорти та інші стратегічні об'єкти, а й стріляють по мирних жителях і багатоповерхівках міст.

27 лютого 2022 року з'явилася інформація про те, що Білорусь може оголосити війну Україні. Офіційних підтверджень вторгнення її армії на нашу територію поки немає.

Вас також можуть зацікавити новини: