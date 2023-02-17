Загальний залп ракетоносіїв становить близько 24 "Калібрів".

У Чорному морі ворог збільшив присутність бойових кораблів до 11.

Про це повідомляє прес-центр Військово-морських сил Збройних сил України.

Зазначається, що станом на 10:00 сьогоднішнього дня у Чорному морі на бойовому чергуванні перебувають 11 ворожих кораблів, з них три – носії крилатих ракет "Калібр", загальний залп яких становить близько 24 ракет.

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Також зазначається, що в Азовському морі ворог тримає один корабель, в Середземному – десять кораблів, з них п’ять носіїв "Калібрів", загальний залп яких становить – 72 ракети.

Ракетний терор РФ

Як повідомляв УНІАН, станом на 16 лютого в Чорному морі на бойовому чергуванні перебувало сім ворожих кораблів, з них два – носії крилатих ракет "Калібр", загальний залп складав 16 ракет.

Вчора російські окупаційні війська завдали масованого ракетного удару по території Україні, зокрема по об’єктах критичної інфраструктури.

За даними Повітряних сил ЗСУ, супротивник випустив по Україні 32 крилаті ракети повітряного та морського базування. Силами та засобами Повітряних сил було знищено 14 крилатих ракет Х-101/Х-555, "Калібр" та дві керовані авіаційні ракети Х-59.

Ракетні атаки РФ можуть повторитися. Зокрема, секретар Ради нацбезпеки і оборони Олексій Данілов заявив, що Росія планує масовану атаку 24 лютого - у річницю вторгнення в Україну.

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