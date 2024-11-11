Росіяни вночі завдавали ударів не лише по Миколаєву, а й по Запоріжжю, повідомляється про загиблого та десятки поранених.

Як зазначили у Держслужбі з надзвичайних ситуацій України, 11 листопада о 01:30 окупанти завдали трьох авіаударів по Запоріжжю.

Внаслідок атаки одна людина загинула, ще 19 отримали поранення. Дев’ятеро людей звернулись до лікарів за меддопомогою через травми. Зазначається, що серед травмованих три хлопчики 4, 16 і 17 років та дві дівчинки 15 та 17 років.

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Згодом голова Запорізької ОВА Іван Федоров додав, що кількість постраждалих збільшилася до 21 людини.