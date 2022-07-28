Після п'яти місяців війни окупанти не змогли досягти жодної з поставлених цілей.

Росія у війні з Україною терпить політичну поразку і не може досягти своїх цілей, які були поставлені на самому початку конфлікту.

Про це заявив фахівець в області проблем міжнародної безпеки Юрій Федоров В інтерв'ю НВ.

"Перш за все, Росія зазнала політичної поразки. Цілі війни, які були сформульовані Кремлем перед початком вторгнення, а саме, капітуляція України, руйнування її державності, перетворення в російський протекторат або включення в якусь союзну державу, не були досягнуті, та й не могли бути досягнуті", - пояснив експерт.

За його словами, нової мети війни в Україні, яку РФ озвучила наприкінці березня, вона намагається досягти досі. Йдеться про часткову окупацію України, обмеження Збройних сил і зобов'язання про нейтральний статус.

Федоров додав, що складно назвати регіони, на які поширюються амбіції російської влади.

"Можливо, це - території, які окуповані зараз. Або більш амбітні прагнення, у тому числі і Миколаївська, Одеська, Харківська області. Але ситуація на фронтах свідчить: досягнення цих цілей неможливі", - підсумував він.

Як раніше повідомляв УНІАН, Україна знову може переломити хід війни.

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