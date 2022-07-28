В ОП заявили, що Путін прикидається божевільним.

Західні союзники можуть поставити президента РФ Володимира Путіна на місце за допомогою постачання сучасного озброєння Україні.

Про це повідомив радник Голови ВП Михайло Подоляк в Twitter.

За його словами, Путін нападає на слабких, але уникає сильних супротивників. Президент РФ лише прикидається божевільним.

"Росія напала на Грузію і Україну, але проковтнула вступ Фінляндії в НАТО. Москва погрожує Молдові, але уникає конфліктів з Туреччиною. Путін прикидається божевільним, але не є ним. Путін - шкільний хуліган, що задирає слабких і уникає сильних. Що ставить на місце хуліганів? ATACMS і озброєна Україна", - наголосив Подоляк.

Як відомо, ATACMS - це ракети для реактивних систем залпового вогню HIMARS. Вони здатні діставати противника на відстані до 310 кілометрів.

Як повідомляв УНІАН, 22 липня стало відомо, що США надають Україні додатковий пакет військової допомоги вартістю 270 млн доларів, в рамках якого ЗСУ отримають 4 HIMARS і боєприпаси до них, 36 тис. снарядів до артилерії, протитанкові озброєння, 580 дронів Phoenix Ghost.

Вас також можуть зацікавити новини: