Обстановка лишається напруженою, лінія фронту під постійними щільними обстрілами.

Ворог намагається розвивати наступ на території Донецької області, проте це йому не вдається.

Про це в ефірі всеукраїнського телемарафону повідомив голова Донецької обласної військової адміністрації Павло Кириленко.

"Обстановка лишається напруженою, лінія фронту під постійними щільними обстрілами. Доба була гаряча - обстрілювалися Краматорськ, Слов'янськ, Бахмут, Сіверськ, Соледар, багатостраждальні Мар'їнка, Красногорівка, Авдіївка, Вугледар, Торецьк. Обстріли фактично постійно відбуваються. Бойові зіткнення на найбільш гарячих напрямках - Авдіївський та Бахмутський", - сказав він.

За словами Кириленка, мета ворога - розвивати наступ, втім це йому не вдається.

Як повідомляв УНІАН, станом на ранок 30 липня 2022 найактивніші бої з російськими окупантами тривають на Сході України. За даними Генштабу, загарбники намагаються вести штурмові дії з різних напрямків, але без успіху.

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