Ворог деморалізований, зазнає втрат та відмовляється воювати.
Про це йдеться у зведенні Генштабу Збройних сил України станом на 18:00.
"Особовий склад ворога деморалізований, обіцяні виплати за участь у бойових діях командуванням російських окупаційних військ не здійснюються", - зазначається у повідомленні.
Наголошується, що особовий склад продовжує зазнавати значних втрат в боях із Силами оборони України.
"Фіксуються випадки дезертирства окремих підрозділів окупаційних військ", - додали у Генштабі.
Як повідомляв УНІАН, основні зусилля ворог продовжує зосереджувати на Донеччині та Луганщині, де проводить безуспішні наступи та контратаки.
Водночас Слобожанському напрямку противник основні зусилля зосереджував на утриманні зайнятих позицій і недопущенні просування Сил оборони вглиб тимчасово зайнятої території, а в окремих районах намагався проводити безуспішні контратаки для відновлення втрачених позицій.