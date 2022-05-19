Фіксуються випадки дезертирства окремих підрозділів окупаційних військ.

Ворог деморалізований, зазнає втрат та відмовляється воювати.

Про це йдеться у зведенні Генштабу Збройних сил України станом на 18:00.

"Особовий склад ворога деморалізований, обіцяні виплати за участь у бойових діях командуванням російських окупаційних військ не здійснюються", - зазначається у повідомленні.

Наголошується, що особовий склад продовжує зазнавати значних втрат в боях із Силами оборони України.

"Фіксуються випадки дезертирства окремих підрозділів окупаційних військ", - додали у Генштабі.

Як повідомляв УНІАН, основні зусилля ворог продовжує зосереджувати на Донеччині та Луганщині, де проводить безуспішні наступи та контратаки.

Водночас Слобожанському напрямку противник основні зусилля зосереджував на утриманні зайнятих позицій і недопущенні просування Сил оборони вглиб тимчасово зайнятої території, а в окремих районах намагався проводити безуспішні контратаки для відновлення втрачених позицій.

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