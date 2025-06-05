За даними США, вдалося знищити 10 російських літаків.

Росія не зможе відновити жоден з літаків, пошкоджених під час спецоперації "Павутина", адже вона не має можливості відбудови таких літаків, бо це технології середини минулого століття, а знищення А-50 - "засліпить" ворога на фронті.

Таку думку висловив військовий експерт, полковник запасу ЗСУ Сергій Грабський в етері телемарафону. Він констатував, що "ці літаки не можуть бути відновлені - жоден з них". Полковник пояснив, що росіяни втратили можливість відбудовувати такі літаки, вони не мають потужності для того, щоб створювати щось подібне.

"Це технології середини минулого століття і тому навіть відремонтувати такий літак є надскладною технічною задачею", - сказав Грабський.

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Тому, за його словами, знищення кожної одиниці ворожої авіаційної техніки приводить до незворотних наслідків для РФ.

"Якщо говорити про А-50, то їх загалом залишилося менше десятка – ті, що можуть літати, а інші літаки можуть лише використати як донорів… А-50... працюють в інтересах фронтової авіації. Тому знищення кожної такої одиниці засліплює противника та зменшує ефективність використання авіації на полю бою, а це грає нам на користь", - наголосив експерт.

До того ж, як пише Reuters, США вважають, що під час атаки дронів, яку провела Україні, було уражено до 20 російських бойових літаків, близько 10 із них знищено. За даними американських посадовців, це приблизно половина від тієї кількості, яку раніше озвучив президент України Володимир Зеленський.

"Путін повідомив президенту США Дональду Трампу під час телефонної розмови у середу, що Москва буде змушена відреагувати на атаку 1 червня", - повідомило видання.

Також заступник міністра закордонних справ РФ Сергій Рябков в інтерв’ю російському агентству ТАСС заявив, що літаки пошкоджені, але не знищені та будуть відновлені.

Спецоперація "Павутина"

1 червня СБУ і Головне управління розвідки провели спецоперацію "Павутина" в тилу Російської Федерації. Під час операції було завдано ударів безпілотниками по п'яти військових аеродромах РФ. Унаслідок атаки знищено 12 літаків, включно з Ту-95, Ту-160 і А-50. Ще велика кількість пошкоджена.

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