Ворожий Су-35 тричі намагався атакувати ракетами класу "повітря – повітря" українські штурмовики над Новою Каховкою.

Російські війська здійснили невдалі спроби атак позицій українських сил на Херсонському напрямку.

Про це йдеться у нічному зведенні ОК Південь.

Удари окупанти здійснювали вранці та опівдні 15 липня з гелікоптерів.

"Ворог успіху не мав, був змушений ухиляючись від вогню, відступати", - повідомили військові.

Ворожий винищувач Су-35 тричі намагався атакувати ракетами класу "повітря – повітря" українські штурмовики в небі над Новою Каховкою. Втрат нашої авіації немає.

Війна в Україні: актуальні дані

Після захоплення Лисичанська військово-політичне керівництво РФ заявило про "оперативну паузу". Проте ворог продовжує проводити наступальні операції в Донецькій області, щоб вийти на адмінкордон області.

Загарбник здійснив кілька безуспішних спроб покращити своє тактичне положення на напрямках Миколаївка – Спірне, Миронівка – Вуглегірська ТЕС та Відродження – Вершина.

За даними Інституту вивчення війни, російські війська готуються до масштабного наступу вздовж лінії Слов'янськ - Сіверськ - Бахмут.

У прикордонних районах Брянської та Курської областей з метою демонстрації присутності та сковування дій Сил оборони ворог утримує до чотирьох батальйонних тактичних груп.

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