Російські війська здійснили невдалі спроби атак позицій українських сил на Херсонському напрямку.
Про це йдеться у нічному зведенні ОК Південь.
Удари окупанти здійснювали вранці та опівдні 15 липня з гелікоптерів.
"Ворог успіху не мав, був змушений ухиляючись від вогню, відступати", - повідомили військові.
Ворожий винищувач Су-35 тричі намагався атакувати ракетами класу "повітря – повітря" українські штурмовики в небі над Новою Каховкою. Втрат нашої авіації немає.
Війна в Україні: актуальні дані
Після захоплення Лисичанська військово-політичне керівництво РФ заявило про "оперативну паузу". Проте ворог продовжує проводити наступальні операції в Донецькій області, щоб вийти на адмінкордон області.
Загарбник здійснив кілька безуспішних спроб покращити своє тактичне положення на напрямках Миколаївка – Спірне, Миронівка – Вуглегірська ТЕС та Відродження – Вершина.
За даними Інституту вивчення війни, російські війська готуються до масштабного наступу вздовж лінії Слов'янськ - Сіверськ - Бахмут.
У прикордонних районах Брянської та Курської областей з метою демонстрації присутності та сковування дій Сил оборони ворог утримує до чотирьох батальйонних тактичних груп.
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