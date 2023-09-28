Наразі у Чорному морі 7 кораблів ворога.

Начальниця Об'єднаного координаційного пресцентру Сил оборони півдня України Наталя Гуменюк заявила, що флоту Російської Федерації все більш незатишно у севастопольських бухтах окупованого півострова Крим.

"Зараз кораблі РФ тяжіють до суто історичних чорноморських берегів, до Новоросійська й далі. Їм усе більше незатишно в севастопольських бухтах. Вони намагаються передислоковувати й логістику забезпечення базування. Саме тому зараз спостерігаємо зменшення розгортання російського флоту в акваторії Чорного моря", - зауважила Гуменюк в ефірі телеканалу "Еспресо".

За її словами, наразі у Чорному морі перебуває 7 кораблів і 1 - в Азовському. Більшість з них прикордонні.

Відео дня

"Серед них мінімальна кількість бойових кораблів. У переважній більшості це прикордонні кораблі, катери та судна забезпечення. Вони можуть нести безпілотники, що запускаються з акваторії Чорного моря, як розвідники для збору інформації. Фіксуємо на чергуванні один ракетоносій, який може бути споряджений 8 "калібрами", - додала Гуменюк.

Війна в Україні - російський флот

За даними ВМС, ЗСУ з початку повномасштабної війни уразили п'ять з 13 великих десантних кораблів РФ у Чорному морі. 22 вересня окупанти визнали факт ракетної атаки по штабу флоту в Севастополі.

Гуменюк зазначила, що після ліквідації штабу ЧФ РФ ворожі кораблі стали поводитися обережніше.

Вас також можуть зацікавити новини: