Лізуть на Оскіл але 'перетворюються на добрива': військовий про ситуацію біля Куп'янська

Він зазначив, що росіянам не вдається форсувати річку і створити плацдарм.

В даний час на Харківському напрямку російські окупанти сконцентрували найбільше уваги на річці Оскіл.

Про це розповів командир підрозділу TERRA у складі 3 армійського корпусу Микола Волохов з позивним Абдула в етері Київ24. За його словами, росіяни дуже хочуть перейти річку і зафіксуватися на іншому боці.

Абдула зазначив, що інколи ворожим силам перейти вдається, "але після цього вони перетворюються на добрива".

Відео дня

"Тому створити плацдарм, щоб потім якось розвивати свої плани, рухатися далі, у них нині не виходить", - сказав військовий.

Волохов додав, що окупанти пробують обходити з флангів, просочуватись через українські позиції.

"Мета одна - зайти в тил, відрізати позицію,потім вже вводити якісь інші сили де це вдається", - пояснив Волохов дії росіян.

Ситуація на Куп'янському напрямку

27 січня Волохов повідомляв, що на Куп'янському напрямку росіяни намагаються просочуватися в український тил, однак завдяки безпілотним технологіям Силам оборони вдається утримувати лінію стабільною.

А 21 січня повідомлялося, що унікальна кіл-зона ЗСУ у Куп'янську може переломити ситуацію на лінії фронту. Все тому, що ЗСУ створили зону ураження з використанням безпілотних систем поблизу Куп'янська, яка може знищити до 88% російських військ до того, як вони наблизяться до українських позицій.

Вас також можуть зацікавити новини: