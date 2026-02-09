Лізуть на Оскіл але 'перетворюються на добрива': військовий про ситуацію біля Куп'янська

В даний час на Харківському напрямку російські окупанти сконцентрували найбільше уваги на річці Оскіл.
Про це розповів командир підрозділу TERRA у складі 3 армійського корпусу Микола Волохов з позивним Абдула в етері Київ24. За його словами, росіяни дуже хочуть перейти річку і зафіксуватися на іншому боці.
Абдула зазначив, що інколи ворожим силам перейти вдається, "але після цього вони перетворюються на добрива".
"Тому створити плацдарм, щоб потім якось розвивати свої плани, рухатися далі, у них нині не виходить", - сказав військовий.
Волохов додав, що окупанти пробують обходити з флангів, просочуватись через українські позиції.
"Мета одна - зайти в тил, відрізати позицію,потім вже вводити якісь інші сили де це вдається", - пояснив Волохов дії росіян.
Ситуація на Куп'янському напрямку
27 січня Волохов повідомляв, що на Куп'янському напрямку росіяни намагаються просочуватися в український тил, однак завдяки безпілотним технологіям Силам оборони вдається утримувати лінію стабільною.
А 21 січня повідомлялося, що унікальна кіл-зона ЗСУ у Куп'янську може переломити ситуацію на лінії фронту. Все тому, що ЗСУ створили зону ураження з використанням безпілотних систем поблизу Куп'янська, яка може знищити до 88% російських військ до того, як вони наблизяться до українських позицій.