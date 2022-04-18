Всього у складі угруповань до виконання бойових завдань на території України залучено 87 батальйонних тактичних груп противника.

Генштаб очікує, що російські війська продовжать ведення бойових дій з метою виходу на адміністративні кордони Херсонської області.

Про це йдеться у ранковому зведенні Генштабу в Facebook.

Станом на ранок 18 квітня окупанти продовжують частково блокувати Харків і намагаються здійснювати вогневе ураження підрозділів ЗСУ.

Росіяни також намагались розгорнути війська на лівому березі Сіверський Донець, провівши розвідку боєм у районах сіл Заводи, Дмитрівка і Дібровне. Ворог успіху не мав, зазнав втрат і відійшов.

На Донецькому і Таврійському напрямках противник відновлює боєздатність і поповнює запаси. Намагається покращити тактичне положення своїх підрозділів та активізувати бойові дії. Російські окупанти продовжують обстріли Сіверського і Покровського.

Основні зусилля ворог зосереджував в районах населених пунктів Лиман, Кремінна, Попасна та Рубіжне, намагався встановити повний контроль над містом Маріуполь. Проводив наступальні дії на Сєверодонецькому, Попаснянському та Запорізькому напрямках.

Противник безуспішно намагався закріпитись в районах населених пунктів Кремінна та Рубіжне. Здійснював штурмові дії в районах населених пунктів Новотошківське, Попасна, Авдіївка та Мар’їнка. Успіху також не мав.

На Південнобузькому напрямку ворог основні зусилля зосереджує на утриманні займаних позицій, продовжує здійснювати вогневий вплив на позиції наших військ у напрямках на Миколаїв та Олександрівку.

Всього у складі угруповань до виконання бойових завдань на території України залучено 87 батальйонних тактичних груп противника.

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