Українські захисники знищили повністю склад боєприпасів противника.

Кілька годин тому російські окупанти обстріляли місто Зеленодольськ (Криворізький район Дніпропетровська область) з "Градів". Але ЗСУ дали жорстку відповідь.

Про це повідомив голова Криворізької райдержадміністрації Євген Ситниченко в Facebook.

"У підсумку - знищено повністю склад боєприпасів противника. І "Градів", які обстріляли місто, також більше немає", - зазначив Ситниченко.

Раніше ворог завдав удару з Градів по мирному селу Марьянскому. Потрапили і в периметр насосної станції, яка забезпечує перекачування води з Каховського водосховища у водосховище Південне Кривий Ріг. Наслідки удару і те, які відновлювальні роботи необхідні, встановлюють фахівці. Проблем із запасом води не буде.

Вас також можуть зацікавити новини: