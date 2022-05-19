Кожна така ракета несе 400-600 кг тротилу.

Головнокомандувач Збройних сил України Валерій Залужний заявив, що росіяни підтримують високу інтенсивність ракетних обстрілів та випускають у середньому 10-14 балістичних і крилатих ракет на добу.

Як Залужний повідомив у Telegram, сьогодні він на запрошення голови Військового комітету НАТО адмірала Королівського військово-морського флоту Роба Бауера взяв участь у засіданні Військового комітету НАТО.

Головнокомандувач наголосив, що українці платять надзвичайно високу ціну за свободу і європейський вибір, а Європа переживає найбільшу безпекову кризу з часів Другої світової війни.

"Війна з 2014-го року стала для нас, українців, справжньою війною. Не АТО, не ООС, а саме війною. І кожен день цієї війни, кожен вбитий солдат, кожна покалічена доля були для нас наукою. Ми усвідомлювали, що рано чи пізно повномасштабна агресія розпочнеться, і готувалися до неї", - зазначив він.

За словами Залужного, було зрозуміло, що саме перший місяць буде переломним.

Україні вдалося відібрати у противника стратегічну ініціативу, завдати критичних втрат, змусити відмовитися від головної мети - захоплення міста Києва.

"Сьогодні ми не лише ведемо оборону. Нами проведено низку успішних контрнаступальних дій. Вдалося розблокувати Харків та Миколаїв, ведуться бої на Херсонському напрямку", - додав він.

На думку головнокомандувача, із часів Другої світової війни методи нацистів не змінилися - це тотальне знищення цивільних об’єктів, вбивства мирних людей, це гуманітарна катастрофа, унеможливлення постачання гуманітарних вантажів.

Він підкреслив, що противник чудово розумів і розуміє, що він коїть, це підтверджують й перехоплення розмов російського військового командування.

"Агресор продовжує нанесення ракетних ударів високоточної зброї в глибині нашої території. Ми знищили флагманський крейсер "Москва", нанесли ураження ще трьом потужним кораблям, які складають основу Чорноморського флоту РФ. Але росіяни підтримують високу інтенсивність ракетних обстрілів, у середньому 10-14 балістичних і крилатих ракет на добу. Це загроза не тільки для України, а й для країн-членів НАТО. Адже кожна така ракета несе 400-600 кг тротилу. Тому важливо зміцнювати протиракетну оборону", - вважає головнокомандувач.

Залужний зауважив, що збройна боротьба у ХХІ столітті комплексна, йдеться про поєднання операцій, що, у свою чергу, вимагає застосування сучасного високоточного далекобійного озброєння, ефективної системи ППО та ПРО.

Як повідомляв УНІАН, Міноборони та МВС констатували початок третьої вирішальної фази війни. За словами Олексія Резнікова, наступні тижні ЗСУ повинні покладатися на власні сили, поки поставлене Заходом важке озброєння зрівняє на фронті сили.

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