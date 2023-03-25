Окупанти продовжують грабувати населення на тимчасово зайнятій території Херсонської області.

Російські загарбники відбирають в українських громадян приватні автомобілі з причепами та вантажівки на тимчасово окупованій частині Херсонської області, йдеться в оперативній інформації Генерального штабу Збройних сил України у соціальній мережі Facebook.

"Російські окупанти продовжують грабувати населення на тимчасово зайнятій території Херсонської області. Зокрема, в населеному пункті Красне Каховського району російські найманці активно відбирають приватні автомобілі з причепами та вантажівки, в які завантажують награбоване майно місцевих жителів", - йдеться у зведенні.

Війна в Україні – ситуація на півдні

Російські окупанти продовжують масово красти майно з об’єктів державних установ і підприємств, а також помешкань цивільного населення на тимчасово окупованій території України.

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На думку спікерки ОК "Південь" Наталі Гуменюк, схоже, що ворог на Херсонщині готується до нових "жестів доброї волі".

Окупанти були відкинуті на лівий берег Дніпра під час контрнаступу ЗСУ в листопаді. Наразі угрупування РФ займається тим, що щодня б’є артилерією по мешканцях Херсона і прилеглих населених пунктах.

24 березня Генштаб заявляв про вихід усіх підрозділів ЗС РФ з Нової Каховки, але потім цю інформацію заперечив. Разом з тим критичного збільшення контингенту російських військових на окупованій частині Херсонської області не зафіксовано.

ЗСУ продовжують бити по логістиці ворога в Криму, "розчищуючи 30-кілометрову смугу" від окупантів.

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