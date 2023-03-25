Спостерігається намагання ворога підтягувати певний мобілізаційний ресурс.

Критичного збільшення контингенту російських військових на окупованій частині Херсонської області не зафіксовано. Про це керівник об'єднаного координаційного прес-центру Сил оборони півдня Наталія Гуменюк повідомила в ефірі інформаційного телемарафону, коментуючи інформацію про те, що підконтрольний Росії керівник окупованого Криму Сергій Аксьонов створив власну воєнізовану структуру.

"Ми спостерігаємо, що вони намагаються підтягувати певний мобілізаційний ресурс, людські ресурси на Херсонщину, оскільки розуміють, що там їм допомога знадобиться. Але поки що критичного збільшення контингенту на лівобережжі ми не бачимо. Цілком ймовірно, що вони будуть продовжувати ці маневри, а те, що вони використовують Крим, як підготовчу базу, - це стала практика, ми це знаємо, але досяжність нашої зброї до кримських локацій є", - сказала вона.

ПВК Аксьонова - що відомо

За даними ЗМІ, гауляйтер Криму Аксьонов створив власну воєнізовану структуру - ПВК "Конвой", якою командує Костянтин Пікалов (позивний "Мазай"), котрий раніше курував бойовиків ПВК "Вагнера" в Африці.

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Про створення "нового війського підрозділу" в Криму Аксьонов публічно оголосив у березні цього року. За даними ЗМІ, йдеться про приватну військову компанію "Конвой".

Формально "Конвой" - це військовий бойовий резерв (БАРС). Найманці підписують два контракти - з ПВК та "міноборони". Бойовикам обіцяють близько 200 тисяч рублів зарплати, а командуванню - 300 тисяч. Крім того, найманцям обіцяють землю "у Криму чи Абхазії". Наразі ПВК налічує близько 300 найманців, а позиції розгорнуто у Херсонській області.

Війна в Україні - ситуація на півдні

Імовірно, ворог на Херсонщині готується до нових "жестів доброї волі", вважає спікерка ОК "Південь" Наталя Гуменюк. Про це свідчить масовий вивіз росіянами награбованого до окупованого Криму.

Після контрнаступу ЗСУ у листопаді сили противника зосередженні на лівому березі області, звідки росіяни щодня ведуть артилерійський вогонь по цивільних на правобережжі.

Раніше Генштаб заявив про вихід усіх підрозділів РФ з Нової Каховки, проте за кілька годин інформацію спростував.

Також спостерігається ворожа активність у Чорному морі. На сьогодні Росія тримає там два підводні ракетоносії з 8 "Калібрами".

Останнім часом в Криму побільшало "бавовни". В ОК "Південь" зауважили, що ЗСУ "розчищують 30-кілометрову смугу" від окупантів, закликавши місцевих тимчасово потурбуватись про сховища.

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