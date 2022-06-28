Вдень російські війська зі ствольної артилерії обстріляли Криворізький район.

Російські війська вдарили по території Криворізької ТЕС.

Про це повідомив голова Дніпропетровської обласної ради Микола Лукашук. Наслідки з‘ясовуються.

"Окрім ракетних обстрілів, вдень окупанти зі ствольної артилерії вдарили по Криворізькому району. Влучили по Зеленодольську і по Великій Костромці. Є один постраждалий чоловік, який дістав осколкові поранення ноги", – повідомив він.

Дві ворожі ракети влучили по території обласного центру. Одна прилетіла у будівлю автотранспортного підприємства: там на прилеглій території пошкоджено майже три з половиною десятки автомобілів. Також ушкоджено три бокси, декілька одноповерхових будівель і ангар. Друга ракета поцілила по території промислового підприємства, там є руйнування будівель

28 червня війська РФ випустили шість ракет по Дніпропетровщині. За даними ОВА, у Дніпрі через "прильоти" зруйнована залізнична інфраструктура і промислове підприємство. На місці ракетних ударів працюють рятувальники, шукають під завалами людей.

Мер Дніпра Борис Філатов повідомив, що у місті російська ракета влучила в СТО, під завалами перебувають люди.

За даними голови Дніпропетровської обласної ради Миколи Лукашука, за чотири місяці війни по Дніпропетровщині Росія вдарила 160 ракетами, загинула 21 людина.

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