Ворог зруйнував об'єкт транспортної інфраструктури, розташований у Куп'янську.

Минулої доби, 30 січня, внаслідок російських обстрілів Харківської області загинула одна людина.

У Куп'янську зруйновано об'єкт транспортної інфраструктури та пошкоджено приватні житлові будинки, про це в Telegram повідомив голова Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов.

"Минулої доби російські окупанти обстрілювали Куп'янськ, Вовчанськ, Стрілечу, Дворічну та інші прикордонні населені пункти Харківського, Чугуївського та Куп'янського районів", - зазначив чиновник.

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Внаслідок обстрілів Вовчанська, на жаль, загинув 62-річний цивільний чоловік. Жінка 83 років отримала поранення й госпіталізована в стані середньої тяжкості.

"У місті пошкоджені багатоквартирні житлові будинки, об'єкти промисловості, будівля районного відділу Нацполіції", - заявив Синєгубов.

Ситуація в Харківській області - зараз це варто знати

29 січня пізно ввечері ворог обстріляв Харківську область, зокрема, Харків. Мер обласного центру Ігор Терехов написав, що росіяни поцілили у житловий будинок, розташований у Київському районі, виникла пожежа.

Синєгубов повідомив, що супротивники били із зенітно-ракетної системи С-300. Унаслідок ворожого удару в Харкові людина одна особа, а три - постраждали.

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