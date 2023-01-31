Минулої доби, 30 січня, внаслідок російських обстрілів Харківської області загинула одна людина.
У Куп'янську зруйновано об'єкт транспортної інфраструктури та пошкоджено приватні житлові будинки, про це в Telegram повідомив голова Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов.
"Минулої доби російські окупанти обстрілювали Куп'янськ, Вовчанськ, Стрілечу, Дворічну та інші прикордонні населені пункти Харківського, Чугуївського та Куп'янського районів", - зазначив чиновник.
Внаслідок обстрілів Вовчанська, на жаль, загинув 62-річний цивільний чоловік. Жінка 83 років отримала поранення й госпіталізована в стані середньої тяжкості.
"У місті пошкоджені багатоквартирні житлові будинки, об'єкти промисловості, будівля районного відділу Нацполіції", - заявив Синєгубов.
Ситуація в Харківській області - зараз це варто знати
29 січня пізно ввечері ворог обстріляв Харківську область, зокрема, Харків. Мер обласного центру Ігор Терехов написав, що росіяни поцілили у житловий будинок, розташований у Київському районі, виникла пожежа.
Синєгубов повідомив, що супротивники били із зенітно-ракетної системи С-300. Унаслідок ворожого удару в Харкові людина одна особа, а три - постраждали.