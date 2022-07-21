На Харківському напрямку противник противник обстрілює з артилерії населені пункти.

На російсько-українському кордоні росіяни ведуть повітряну розвідку.

Про це йдеться у зведенні Генштабу ЗСУ.

№На Волинському та Поліському напрямках ознак створення наступальних угруповань не виявлено. На Сіверському напрямку ворог продовжує здійснювати повітряну розвідку БпЛА в прикордонних районах Чернігівської та Сумської областей", - йдеться у повідомленні.

На Харківському напрямку противник здійснював вогневе ураження із ствольної та реактивної артилерії в районах населених пунктів Мосьпанове, Петрівка, Руські Тишки, Базаліївка, Печеніги, Циркуни, Питомник, Дементіївка, Коробочкине та Прудянка.

Як відомо, Білорусь продовжує відправляти Росії боєприпаси, проводить тривалі військові навчання на кордоні з Україною. У країні оголошені військові збори біля кордону з Україною, громадянам вручають повістки.

Останніми днями активно поширюється інформація про те, що можливий новий наступ на Україну, цього разу - з боку збройних сил Білорусі.

Зокрема, Генштаб ЗСУ повідомляв, що з боку Білорусі на Волинському та Поліському напрямках можливі провокації.

Утім, за словами радника голови Офісу президента України Олексія Арестовича, боятися нападу з боку Білорусі не варто. Інший радник голови ОПУ Михайло Подоляк висловлював думку, що чутки про напад Білорусі є нічим іншим, як черговою спекуляцією російської пропаганди з метою посіяти паніку в Україні.

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