Зокрема, у регіоні зафіксовано 16 прильотів із мінометів та артилерії.

Російські загарбники в неділю, 16 квітня, тричі обстріляли прикордонні території Сумської області. Постраждали Великописарівська, Білопільська і Шалигинська громади.

Як розповіли в Сумської обласній військовій адміністрації, там зафіксовано 16 прильотів з мінометів та артилерії.

Зокрема, росіяни били з артилерії по території Шалигинської громади - зафіксовано три прильоти. Також, росіяни скинули шість мін на територію Великописарівської громади. Ще у Білопільській громаді зафіксовано сім прильотів із самохідної артилерійської установки.

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"На щастя, без втрат та руйнувань", - додали в Сумській ОВА.

Війна в Україні - обстріли Сумщини

Як повідомляв УНІАН, у Сумській області за суботню добу, 15 квітня, зафіксовано понад 150 прильотів після обстрілів, які здійснили російські загарбники. Російські окупанти застосували по регіону міномети, автоматичні гранатомети, артилерію та авіаційні ракети.

Зокрема, авіаудару зазнав психоневрологічний інтернат в Шосткинському районі Сумщини. Понад півтори сотні пацієнтів лишилися без даху над головою.

Загалом, як повідомили в Повітряних силах ЗСУ, росіяни змінили тактику й замість масованих ракетних ударів по всій території України вони б'ють по окремих регіонах ракетами і керованими авіаційними бомбами.

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