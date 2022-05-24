Вночі окупанти обстріляли Павлоградський та Криворізький райони Дніпропетровської області.
Про це повідомив голова Дніпропетровської обласної військової адміністрації Валентин Резніченко.
"Орки "демілітаризували" поле у Павлоградському районі. Вибух ракети утворив вирву глибиною у 4 метри", - зазначив він.
Резніченко додав, що ніхто не постраждав.
Своєю чергою голова Дніпропетровської обласної ради Микола Лукашук повідомив, що окупанти обстріляли й Криворізький район.
"З "Ураганів" поцілили по Великій Костромці. Пошкоджено житловий будинок, постраждалих немає", - розповів він.
Нагадаємо, вчора російські військові вдарили ракетами по залізничній інфраструктурі на Дніпропетровщині.
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