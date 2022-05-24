Трагедія через ворожі обстріли трапилася у старих районах Сєвєродонецька, зазначив очільник Луганської обласної військової адміністрації.

Внаслідок ворожих обстрілів у Сєвєродонецьку загинули четверо людей.

Як повідомив у своєму Telegram-каналі голова Луганської обласної військової адміністрації Сергій Гайдай, російські війська хаотично та майже безперервно обстрілюють обласний центр.

"У Сєвєродонецьку четверо загиблих в одній багатоповерхівці... Трагедія сталася у старих районах міста. Коли поліцейські першими приїхали на допомогу, вони знайшли тіла двох чоловіків та жінки без ознак життя. Ще одна жінка була важкопоранена. Їй надали першу допомогу та госпіталізували. Померла вона вже на операційному столі", - йдеться у повідомленні.

Гайдай додав, що загалом у Сєвєродонецьку пошкоджено щонайменше шість будинків, стільки ж у Лисичанську, чотири будинки зруйновані в Золотому та три - в Новодружеську.

Нагадаємо, війська РФ вдерлися в Україну рано вранці 24 лютого.

Супротивник спочатку скидав бомби на військові об'єкти, а потім обстрілював і мирні населені пункти, зокрема, Сєвєродонецьк, були жертви та постраждалі.

Пізніше окупанти пішли у наступ на частині сходу нашої країни. 23 травня голова Сєвєродонецької районної державної адміністрації Роман Власенко повідомив, що ворог хоче штурмувати Сєвєродонецьк.

Вас також можуть зацікавити новини: