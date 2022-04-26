Таким чином рашисти хочуть посіяти паніку серед цивільного населення.

Окупанти від імені українських бійців надсилають фейкові повідомлення жителям Миколаївської та Херсонської областей.

Про це повідомляє 28-ма окрема механізована бригада імені Лицарів Зимового Походу.

Зазначається, що номер гарячої лінії бригади (+380 (99) 736 18 89) був зламаний.

"Не маючи жодного успіху у наступальних діях противник вдається до інформаційно-психологічних операцій та розсилає повідомлення мешканцям Миколаївщини та Херсонщини з метою створення паніки на наших територіях", - сказано у повідомленні.

Українські бійці закликали громадян бути пильними та не піддаватись на провокації.

Номер гарячої лінії бригади змінено.

Як повідомлялося раніше, після декласування на початку війни російська пропаганда знову "піднімає голову". За даними ЗМІ, в Італії на багатьох каналах надають слово проросійським "експертам" або пропагандистам.

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