Наймолодшій постраждалій лише 16 років, медики борються за її життя.

Російські окупанти з самого ранку завдають ударів по Херсону та області. Масовані обстріли не вщухають, кількість потерпілих внаслідок ворожих атак значно зросла.

Як зазначив очільник Херсонської обласної військової адміністрації Олександр Прокудін, від самого ранку російська армія нещадно та хаотично обстрілює інфраструктуру Правобережжя. Найбільше постраждали Корабельній район Херсона та середмістя.

"Станом на цю годину тільки у Херсоні – сімнадцять поранених та четверо загиблих мирних людей. Ще один чоловік отримав травми внаслідок ударів по Бериславу. Наймолодшій постраждалій – лише 16 років. Вона разом з родичкою попала під обстріл біля ринку. Дівчинку в тяжкому стані доставили до лікарні, де медики намагаються врятувати її життя", – повідомив Прокудін.

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Очільник ОВА наголосив, що армія РФ воює з тими, хто допомагає долати наслідки російської агресії. Зокрема, один загиблий та шестеро травмованих – це працівники комунального підприємства, ще п’ятеро – волонтери.

"Вони потрапили під вогонь ворога, коли допомагали херсонцям з ліквідацією наслідків обстрілів та підтоплення. Більшість поранених перебувають у стані середньої тяжкості, вони госпіталізовані. Трьом людям медичну допомогу надали амбулаторно", – розповів посадовець.

За його даними, така інтенсивність обстрілів повʼязана з ротацією ворожого війська на Лівобережжі. Він уточнив, що Росія поповнила свої сили, які до цього розбили ЗСУ. Очільник ОВА закликав людей у найближчі кілька днів бути максимально обережними та утриматися від прогулянок містом.

"Ці терористи криють вогнем усе місто і обстріли продовжуватимуться! Наші Сили оборони докладають максимум зусиль, щоб вибити цю нечисть з нашої землі!" – акцентував Прокудін.

Обстріли Херсона

Вранці 31 липня окупанти завдали удару по середмістю Херсона із РСЗВ "Град". Загинув працівник міського комунального підприємства, ще двох його поранених колег було доставлено до лікарні. Пізніше стало відомо, що російські військові вдарили по мікрорайону Корабел у Херсоні – у власній автівці загинув 65-річний чоловік.

Ближче до вечора Офіс генерального прокурора повідомив, що у Херсоні через масовані обстріли зростає кількість постраждалих. Станом на 15:30, травмовано щонайменше 10 цивільних осіб. Серед поранених було четверо волонтерів та неповнолітній.

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