Російським військом керують політики - це радянська спадщина. Міністр оборони РФ Сергій Шойгу навіть не служив в армії.

Окупаційний російські війська намагатимуться вести наступальні дії в Україні до осені.

Про це в інтерв'ю УНІАН заявив військовий історик Михайло Жирохов.

На думку експерта, активна фаза військових дій почнеться в травні.

"З військової точки зору тільки в травні почнеться літня кампанія. Вона триватиме мінімум до осені. Це очевидно з темпів, якими росіяни наступають: наступ дуже млявий. Однак нам все-таки не варто недооцінювати ворога", - сказав експерт.

Водночас він нагадав, що армією РФ керують політики, а не військові.

"Російським військом керують політики - це радянська спадщина. Міністр оборони РФ Сергій Шойгу навіть не служив в армії", - зазначив експерт.

Війна в Україні:

24 лютого 2022 року РФ вторглася в незалежну Україну. Почалися обстріли та бомбардування українських міст. Масово гине мирне населення України.

27 лютого 2022 року з'явилася інформація про те, що Білорусь може оголосити війну Україні.

Окупанти обстрілюють мирні міста України. Домовленості про зелені коридори систематично порушуються. Евакуаційні конвої обстрілюються, що ускладнює евакуацію мирного населення та доставку в гарячі точки продуктів і медикаментів. У багатьох населених пунктах гуманітарна катастрофа.

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