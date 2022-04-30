Можна казати про деградацію російської армії навіть на рівні штабів та генералів.

Почавши повномасштабне військове вторгнення в Україну Росія продемонструвала повну деградацію своєї армії.

Про це в інтерв'ю УНІАН заявив військовий історик Михайло Жирохов.

"Можна казати про деградацію російської армії навіть на рівні штабів і генералів, які не розвивалися, а робили помилкові висновки з локальних воєн останніх років. Єдиний бойовий досвід, який у них є - це війна в Сирії. Там бойові дії велися проти слабкого противника в полігонних умовах. І саме цей досвід вони перенесли на війну з Україною", - зазначив експерт.

За словами історика, Росія не врахувала технічний прорив і в цьому була її основна помилка.

"Їх оперативно-тактичне мистецтво в якийсь період закостеніло. Вони не розвивалися і не побачили технологічного прориву. Зараз свою роль починає відігравати й безпілотна авіація, й інші види озброєнь. Тому, з військової точки зору, напад на Україну 24 лютого тими силами, якими РФ його здійснювала, був безглуздим. Двісті тисяч людей на семи оперативних напрямках - це просто "розмазати" тонким шаром. Однак політичні цілі були поставлені попереду військових", - зазначив експерт.

Війна в Україні:

24 лютого 2022 року РФ вторглася в незалежну Україну. Почалися обстріли та бомбардування українських міст. Масово гине мирне населення України.

27 лютого 2022 року з'явилася інформація про те, що Білорусь може оголосити війну Україні.

Окупанти обстрілюють мирні міста України. Домовленості про зелені коридори систематично порушуються. Евакуаційні конвої обстрілюються, що ускладнює евакуацію мирного населення та доставку в гарячі точки продуктів і медикаментів. У багатьох населених пунктах гуманітарна катастрофа.

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