Ворог буде намагатися поповнити свої резерви.

На сьогодні на території України знаходиться близько 65%боєздатної частини Збройних сил РФ.

Про це в інтерв'ю НВ заявив військовий експерт Олег Жданов.

"На сьогодні, якщо спиратися на аналітичні висновки західних експертів, то в Україні знаходиться 65% боєздатного війська ЗС РФ. Якщо ми розгромимо це військо, тоді РФ не буде здатна відновити ту боєздатність, яка у неї була до початку цієї військової кампанії", - зазначив експерт.

Водночас він додав, що ворог намагатиметься поповнити резерви.

"Ще будуть резерви - вони будуть намагатися поповнити втрати", - зазначив Жданов і додав, що якщо ворогові це не вдасться це буде вважатися військовою поразкою.

Війна проти України:

24 лютого 2022 року РФ вторглася в незалежну Україну. Почалися обстріли та бомбардування українських міст. Масово гине мирне населення України.

27 лютого 2022 року з'явилася інформація про те, що Білорусь може оголосити війну Україні.

Окупанти обстрілюють мирні міста України. Домовленості про зелені коридори систематично порушуються. Евакуаційні конвої обстрілюються, що ускладнює евакуацію мирного населення та доставку в гарячі точки продуктів і медикаментів. У багатьох населених пунктах гуманітарна катастрофа.

Українські війська станом на неділю, 8 травня, ліквідували вже близько 25,5 тисячі російських окупантів.

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