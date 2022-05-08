На Маріупольському напрямку інтенсивність бойових дій знижено.

Ворожі війська активізували бойові дії на Донецькому та Таврійському напрямках.

Про це йдеться в оперативній інформації Генерального штабу ЗСУ станом на 18:00 8 травня.

"На Донецькому і Таврійському напрямках противник веде бойові дії з метою сковування дій підрозділів Сил оборони. Протягом останньої доби ворог активізував ведення бойових дій. Намагається здійснити вихід до адміністративних кордонів Луганської та Донецької областей. Проводив перегрупування, поповнення втрат, нарощував системи протиповітряної оборони та матеріально-технічного забезпечення, ймовірно з метою активізації бойових дій в районах населених пунктів Сєвєродонецьк і Лисичанськ", - йдеться в повідомленні.

На Лиманському напрямку ворог намагався взяти під повний контроль населений пункт Олександрівка, а також за підтримки артилерії закріпитися в північній околиці населеного пункту Шандриголово. Успіху не мав.

На Сєвєродонецькому напрямку російські війська намагаються захопити Рубіжне, успіху не мають.

На Попаснянському напрямку окупанти намагаються зайняти позиції в населеному пункті Попасна і взяти під контроль ділянку автодороги Попасна – Бахмут.

Також ведуть наступ у напрямку населеного пункту Новоселівка, успіху не мають, тривають бої.

На Курахівському напрямку ворог намагається поліпшити тактичне положення в напрямку населеного пункту Новомихайлівка, успіху не має.

"На Маріупольському напрямку інтенсивність бойових дій знижена", - наголошується в повідомленні.

На Новопавлівському та Запорізькому напрямках ворог активізував ведення повітряної розвідки в районах населених пунктів Оріхове, Гуляйполе, Комишуваха, Ясна Поляна.

На Південнобузькому напрямку противник силами до 15 батальйонних тактичних груп намагається утримати зайняті позиції. Активних бойових дій не проводить. Здійснював обстріли з мінометів, ствольної артилерії та реактивних систем залпового вогню позицій підрозділів українських військ. Застосував армійську авіацію в районі населеного пункту Кар'єрне.

На Волинському та Поліському, Сіверському напрямках противник активні дії не проводив.

На Слобожанському напрямку ворожі війська зосереджують резерви на території Бєлгородської області для ведення бойових дій поблизу державного кордону України. Підтверджено розгортання в зазначених районах окремих підрозділів зі складу 1-ї танкової армії Західного військового округу.

Війна проти України:

24 лютого 2022 року РФ вторглася в незалежну Україну. Почалися обстріли та бомбардування українських міст. Масово гине мирне населення України.

27 лютого 2022 року з'явилася інформація про те, що Білорусь може оголосити війну Україні.

Окупанти обстрілюють мирні міста України. Домовленості про зелені коридори систематично порушуються. Евакуаційні конвої обстрілюються, що ускладнює евакуацію мирного населення та доставку в гарячі точки продуктів і медикаментів. У багатьох населених пунктах гуманітарна катастрофа.

Українські війська станом на неділю, 8 травня, ліквідували вже близько 25,5 тисячі російських окупантів.

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