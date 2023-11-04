Матір одного з мобілізованих поскаржилась на дії військових РФ.

Російські польові командири продають мобілізованих на службу до приватних військових компаній (ПВК) за приблизно 270 доларів.

Про це повідомляють американські аналітики Інституту вивчення війни (ISW) у своєму звіті з посиланням на російське видання "Важливі історії" (iStories). Журналістики поспілкувались з матір’ю російського мобілізованого військовослужбовця. Його продали ПВК "Редут" за 25 000 рублів ($272).

За словами жінки, російський полковник "Кожанов" продав до окремої диверсійно-штурмової бригади "Ветерани" (ПВК "Редут") одного зі своїх мобілізованих бійців двох військових частин 1440-го мобілізованого полку - в/ч 29593 та в/ч 29303.

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"Родичі військовослужбовців 1440-го мобілізованого полку раніше скаржилися в травні 2023 року, що російське командування передало підрозділи полку в бригаду "Ветерани", - додали аналітики.

Російські ПВК - що відомо

Довгий час найвідомішою ПВК у Росії залишалось угруповання "Вагнера". Однак після загибелі її засновника Євгена Пригожина та деяких командирів, ПВК поглинуло Міноборони РФ.

Наразі відомо, що російська церква створює "православні ПВК" для війни проти України.

Також все більшої популярності у РФ набирає ПВК "Редут", яка була заснована колишніми десантниками і офіцерами військової розвідки.

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