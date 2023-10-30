Імовірно, ПВК "Редут", в яку вербують жінок, безпосередньо підтримує Головне управління Гененштабу ЗС РФ, зазначила західна розвідка.

Російська ПВК "Редут" намагається вербувати жінок для війни проти України.

Про це повідомляє Міністерство оборони Великої Британії у мережі X (Twitter), посилаючись на дані розвідки. За її даними, підтримувана російською владою приватна військова компанія "Редут" вперше особливо намагається вербувати жінок для виконання бойових задач в Україні.

"Нещодавні оголошення у соціальних мережах закликали жінок-новобранців приєднатися до батальйону "Борз", який є частиною російської ПВК "Редут", працювати снайперами та операторами безпілотних літальних апаратів. Імовірно, що "Редут" безпосередньо підтримується Головним управлінням Генерального штабу Збройних сил РФ", - йдеться у повідомленні.

Відео дня

При цьому, у березні 2023 року міністр оборони РФ Сергій Шойгу повідомив, що в Україну було відправлено 1 тис. 100 жінок, що складає лише близько 0,3% від загальної чисельності російських сил. Як вказують оголошення "Редута", жінки нині на службі переважно займаються наданням меддопомоги та забезпеченням харчуванням.

Як додала розвідка, залишається незрозумілим, чи намагатимуться офіційні російські сили оборони наслідувати приклад ПВК та відкривати більше бойових ролей для жінок.

Зазначається, що жінки зрідка брали участь у бойових діях в лавах проросійських сил під час поточного конфлікту. Однак у радянській армії під час Другої світової війни існувала сильна традиція залучення жінок до бойових дій, зокрема, як снайперів.

Важливі новини про війну - сьогодні це варто прочитати

Раніше в ЗМІ з'явилася інформація, що приватна військова компанія "Редут", яку контролює Міноборони РФ, оголосила набір жінок на бойові спеціальності до добровольчого батальйону "Борз". Їх відправлять на фронт воювати проти України. Їм обіцяють щомісяця платити близько 2 200 доларів.

Варто зазначити, що РФ зазнала в Україні величезних втрат. Загальні втрати ворога на 30 жовтня 2023 року становлять приблизно 299 940 окупантів.

Вас також можуть зацікавити новини: