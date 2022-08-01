Загарбники оцінили нагороди у кілька сотень російських рублів.

Росіяни виставили на продаж медалі "За звільнення Маріуполя". Нагороди окупанти оцінюють у кілька сотень рублів.

Відповідні позиції з'явилися на російському сайті приватних оголошень Avito.

Окупанти пропонують не тільки медалі, а й нагородні документи до них без вписаних особистих даних. Тобто, покупець може документально посвідчити те, що є власником нагороди.

За "ексклюзивні" медалі від Пушиліна росіяни просять 500-1000 рублів (300-500 гривень).

Як повідомляв УНІАН, в російську армію шукають людей на Avito. Нідерландська компанія Prosus (холдинг Naspers), якій належить Avito мовчить про масові оголошення про строкову службу в російській армії на їх майданчику.

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