Донецька залізниця тимчасово обмежила рух приміських поїздів до станції Фенольна.

Російські найманці обстріляли територію біля залізничної станції Скотувата в Донецькій області всупереч досягнутим гарантіям про припинення вогню.

Про це йдеться у повідомленні прес-служби Донецької залізниці у Facebook.

Артобстріл окупанти відкрили близько 8:00 ранку

"Зауважимо, що на цій ділянці Донецької залізниці проводяться ремонто-відновлювальні роботи. Але навіть після надання гарантій про припинення вогню, дотримуватися їх на непідконтрольній території не стали. Усі роботи були припинені, а працівники доставлені у сховища, що допомогло уникнути жертв".

У зв’язку з непередбачуваною ситуацією та можливими новими обстрілами, Донецька залізниця змушена тимчасово обмежити рух приміських пасажирських та вантажних поїздів до станції Фенольна.

Ескалація на Донбасі

За добу, 17 лютого, від дій бойовиків на Донбасі постраждали двоє українських військових та щонайменше п'ять цивільних. Штаб ООС зафіксував понад 60 зривів "тиші" окупантами.

В четвер гібридні сили Росії відкрили артилерійський вогонь по дитячому садку у Станиці Луганській, коли в ньому перебували діти. Повідомлялося про трьох потерпілих.

Крім того, бойовики обстріляли місцеву школу з учнями і вчителями. Обстріли визнали терактом.

За інформацією кореспондента УНІАН, ситуація 17 лютого одночасно загостилась по всій лінії фронту. Місцевих мешканців просили не виходити на вулиці.

Ескалація на Донбасі сталась на тлі загострення на російсько-українському кордоні, де, за даними розвідок, зараз розміщено понад 100 тисяч солдатів РФ.

Міжнародна спільнота непокоїться, що Кремль може залучити під приводом попередньої гібридної провокації ці війська до повномасштабного наступу.

Також ні Україна, ні НАТО не підтверджують раніше анонсоване Москвою нібито відведення військ до місць постійної дислокації.

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