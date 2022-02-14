У США вважають, що Росія може напасти на Україну вже до кінця цього тижня.

Росія висунула на вогневу позицію біля кордону з Україною кілька далекобійних артилерійських і ракетних установок.

Про це повідомляє американська телекомпанія CBC News з посиланням на свої джерела в американському уряді.

За словами чиновника, деякі російські підрозділи покинули свої райони зосередження і починають висуватися на "бойові позиції".

Як зазначає офіційний представник США в коментарі журналістам, цей рух знаменує собою зміну з неділі, коли деякі російські підрозділи покинули райони збору, але ще не зайняли те, що можна було б розглядати як позиції для атаки.

У США вважають, що Росія нападе на Україну до кінця тижня, хоча, за словами чиновника, ще не ясно, в якій формі це буде зроблено.

Офіційні особи країни кажуть, що у Росії зараз є 80% сил, необхідних їй для початку повномасштабного вторгнення, а решта знаходяться в дорозі. Понад 100 000 російських військовослужбовців зосереджені вздовж кордонів України - на сході, в Росії, і на півночі, в Білорусі.

Нагадаємо, також за даними ЗМІ, найманці з російських ПВК можуть готувати привід для вторгнення РФ в Україну. За даними журналістів, розвідка країн-членів НАТО зафіксувала в Україні збільшення кількості російських бойовиків, підпорядкованих російським спецслужбам.

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