Вбивцею виявився військовослужбовець 7-го окремого мотострілецького полку родом з Курської області РФ, йому заочно повідомлено про підозру.

Ідентифіковано російського військового, який вбив та розчленував фермера під час окупації Куп’янського району Харківської області, повідомила Харківська обласна прокуратура.

"За процесуального керівництва Харківської обласної прокуратури заочно повідомлено про підозру військовослужбовцю ЗС РФ за фактом порушення законів та звичаїв війни, поєднаного з умисним вбивством (ч. 2 ст. 438 Кримінального кодексу України). Досудовим розслідуванням встановлено, що 31 липня 2022 року військовослужбовець 7-го окремого мотострілецького полку родом з Курської області РФ разом з іншими російськими військовими приїхав до фермерського господарства у селі Безмятежне Куп’янського району, власником якого був чоловік з активною проукраїнською позицією родом із Закарпатської області. Односельці називали його "Вуйком", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що військовий вийшов з автівки та сказав власнику фермерського господарства підійти до нього під приводом допомоги у ремонті автівки.

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"Коли фермер підійшов до нього, військовий вистрелив йому в голову. Чоловік впав на землю і помер на місці. Після цього російський військовослужбовець розчленував тіло вбитого, частину поклав в авто, на якому приїхали окупанти, та підпалив. Аби приховати цинічний злочин, військовий забрав відрублені залишки тіла фермера та викинув їх по дорозі до села Вишневе Куп‘янського району", - поінформували в прокуратурі.

Правоохоронці встановлюють інших російських військових, причетних до вчинення цього злочину.

Злочини росіян в Україні

З початку повномасштабного вторгнення в Україну росіяни обстрілюють житлові будинки і цивільну інфраструктуру, в результаті чого гинуть цивільні українці, в тому числі діти.

На окупованих територіях російські військові проводять фільтрації, катують і вбивають людей, які займають проукраїнську позицію.

Після звільнення від російських окупантів у населених пунктах знаходять масові поховання та братські могили із закатованими українцями. Також вже сотні дітей були примусово вивезені з України на територію РФ.

14 квітня Верховна Рада визнала дії Росії в Україні геноцидом українського народу і закликала міжнародне співтовариство вчинити так само.

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