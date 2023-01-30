Окупант, перебуваючи в бронеавтомобілі разом зі своєю групою, потрапив під вогонь артилерії ЗСУ.

У Сватівському районі Луганської області ЗСУ знищили бронемашину з шістьма співробітниками ФСБ. Серед них - син першого командира Вологодського ОМОНу, лейтенант Андрій Голубєв, пише OSINT-дослідник Іраклі Комахідзе.

У Голубєва - понад 20 років стажу в силових структурах. Попри те, що з органів він звільнився рік тому, Голубєв все ж вирішив "згадати старе" і пішов добровольцем на війну в Україну.

Голубєв, перебуваючи в бронеавтомобілі разом зі своєю групою, потрапив під вогонь артилерії ЗСУ. В результаті, з семи ФСБшників у живих залишився тільки один розвідник (і того у важкому стані перенаправлено у госпіталь в Москву), пише Комахідзе.

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Батько "зажмуреного" лейтенанта Сергій Голубєв наразі є старшим референтом вологодського мера і наставником місцевого відділення "Юнарміі", в минулому - перший командир Вологодського ОМОНу.

Втрати РФ в Україні - актуальні дані

ЗСУ продовжують "відправляти до пекла" окупантів. 30 січня перелік мертвих загарбників поповнився іще 490 тілами. Всього втрати Росії у війні проти України зросли до 126 650.

У російських соцмережах доповідають про ліквідацію "цікавих" персон. Наприклад, так стало відомо про знищення на війні серійного убивці, що воював у складі "вагнерівців".

Крім того, знищено чергового "бойового попа", що благословляв російських солдатів на вбивство українців.

У боях "відкобзонено" також бійця загону "Барс", якого пропагандисти охрестили ледь не "термінатором", а ще відомо - десантника з сирійським досвідом - героя російських "казок".

Тривають бої за Бахмут. Прикордонники показали нецензуровані кадри ліквідації штурмового підрозділу росіян.

Також у мережі з’явилося відео знищення російських колон у селі Водяному Донецької області. Спершу українські захисники вдарили по переправі терористів, потім вогнем "потішили" самих окупантів. Трапляються випадки, коли ворог випадково потрапляє у засідку наших снайперів.

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